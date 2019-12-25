  1. Главная
Рецидивистов подозревают в нападении с ножом на мигранта в центре Петербурга

Пострадавший не состоит на миграционном учете.

Полицейские разбираются в обстоятельствах ножевого ранения 49-летнего мигранта возле точки общепита на Гончарной улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 1 декабря правоохранители обнаружили иностранца с ранением живота, его госпитализировали в больницу. Пострадавший не состоит на миграционном учете. На месте также поймали двоих подозреваемых 32 и 48 лет, оба ранее судимы. Мужчин доставили в отдел. Пока в отношении них составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на складе в Янино мужчина напал с ножом на грузчика. Пострадавший был забран бригадой скорой помощи в больницу. 

Фото: Piter.TV 

