Рецидивистов подозревают в нападении с ножом на мигранта в центре Петербурга

Полицейские разбираются в обстоятельствах ножевого ранения 49-летнего мигранта возле точки общепита на Гончарной улице. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 1 декабря правоохранители обнаружили иностранца с ранением живота, его госпитализировали в больницу. Пострадавший не состоит на миграционном учете. На месте также поймали двоих подозреваемых 32 и 48 лет, оба ранее судимы. Мужчин доставили в отдел. Пока в отношении них составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV