  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На складе в Янино мужчина напал с ножом на грузчика
Сегодня, 11:54
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На складе в Янино мужчина напал с ножом на грузчика

0 0

Пострадавший был забран бригадой скорой помощи в больницу.

В Янино полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на складе. Его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 26 ноября правоохранителям поступили сведения о ранении 23-летнего грузчика на Шоссейной улице. Пострадавший был забран бригадой скорой помощи в больницу. 

На месте происшествия поймали 42-летнего жителя Девяткино. Конфликт между мужчинами произошел во время разгрузки товара. 

Ранее на Piter.TV: ревнивец ударил ножом ухажера бывшей на парковке гипермаркета в Парголово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Фото: Piter.TV

Теги: поножовщина, янино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии