На складе в Янино мужчина напал с ножом на грузчика

Пострадавший был забран бригадой скорой помощи в больницу.

В Янино полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на складе. Его привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, утром 26 ноября правоохранителям поступили сведения о ранении 23-летнего грузчика на Шоссейной улице. Пострадавший был забран бригадой скорой помощи в больницу.

На месте происшествия поймали 42-летнего жителя Девяткино. Конфликт между мужчинами произошел во время разгрузки товара.

Ранее на Piter.TV: ревнивец ударил ножом ухажера бывшей на парковке гипермаркета в Парголово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: Piter.TV