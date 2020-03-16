Подросток из Янино по заданию мошенников украл 64 тысячи евро болгаркой

17-летний юноша, которого аферисты убедили быть "внештатным сотрудником спецслужбы", вскрыл сейф в чужой квартире и забрал крупную сумму. Дверь ему открыла 21-летняя внучка хозяев, также находившаяся под влиянием злоумышленников.

Сотрудники уголовного розыска Приморского района совместно с коллегами из ГУ МВД России установили местонахождение 17-летнего подростка, пропавшего 25 февраля в Янино. Юношу задержали ночью у дома в Графском переулке и доставили в отдел полиции. К этому моменту оперативники уже восстановили полную картину произошедшего.

Оказалось, что несовершеннолетний стал жертвой мошенников. Он вступил в телефонный разговор с незнакомцем, который убедил его стать "внештатным сотрудником спецслужбы". Подросток начал слепо выполнять указания, ничего не сообщая близким. По заданию кураторов юноша отправился на Вербную улицу в Петербурге, где с помощью болгарки вскрыл сейф и забрал оттуда 64 тысячи евро. Примечательно, что дверь ему открыла 21-летняя внучка владельца квартиры, которая также находилась под влиянием мошенников и искренне верила, что передает деньги для декларирования сотруднику спецслужбы. Ее не насторожил юный возраст "агента". Позже собственник жилья обратился в полицию.

По словам подростка, похищенные средства он передал неизвестному мужчине, получив за это около трех тысяч рублей на банковский счет. Кроме того, юноша выполнил еще два задания: забрал деньги из квартиры на проспекте Обуховской обороны, 70, и на Северном проспекте, 18. Однако за последние два "спецзадания" ему не заплатили. После серии операций кураторы приказали подростку "залечь на дно" и полностью оборвать связь с родственниками.

Следственным управлением УМВД по Приморскому району возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее по факту пропажи подростка было возбуждено дело по статье "Убийство". Сейчас полиция устанавливает личности организаторов преступной схемы и проверяет возможную причастность юноши к другим аналогичным эпизодам. Полиция призывает граждан проявлять бдительность, критически относиться к звонкам от неизвестных, не передавать личные данные и немедленно прекращать сомнительные разговоры.

Фото: Piter.TV