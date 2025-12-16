Пожилой петербуржец отдал курьеру 970 тыс. после звонка мошенников

Полицейские задержали двух подозреваемых — 21 и 31 года.

В полицию Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратился 84-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные по телефону убедили его в необходимости задекларировать денежные средства и для этого передать через курьера в "финансовую организацию" 970 000 рублей. Потерпевший, проживающий в доме 50 по Софийской улице, выполнил указания злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска у дома 12 по 1-му Предпортовому проезду задержали двоих мужчин — 21 и 31 года. Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Проверочные мероприятия по установлению иных эпизодов их преступной деятельности продолжаются.

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