Невесты стали объектом новой мошеннической схемы в России

Аферисты используют точные данные о времени и месте церемонии бракосочетания.

В России целью мошенников стали готовящиеся к свадьбе девушки. Невестам стали приходить письма якобы от "Госуслуг", сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, аферисты пишут в сообщениях, что запись на регистрацию брака якобы отменили, а в конце сообщения прикреплена ссылка на фишинговый сайт.

Кроме того, в письме подробно расписано где и когда планировалась запись, вплоть до времени и адреса ЗАГСа. В случае получения такого сообщения, невесте нужно позвонить в ЗАГС, чтобы выяснить, что запись на регистрацию брака никто не отменял.

Благодаря новой мошеннической схеме аферисты пытаются получить доступ к личным кабинетам россиянок ради кражи денег и оформления кредитов на других людей.

Ранее в МВД предупредили еще об одной схеме мошенничества, когда аферисты представляются сотрудниками государственных органов и просят россиян забрать посылку или задекларировать чужие деньги.

Фото: Magnific