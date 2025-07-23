Россия с 1 августа запрещает экспорт бензина и дизеля до января 2027

Для государственных и муниципальных учреждений до конца 2026 года упрощены правила закупок топлива.

Срок действия эмбарго охватывает все виды светлых нефтепродуктов, включая бензин, дизель, судовое топливо и газойли. Исключение сделано для поставок по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи – они продолжаются в обычном режиме.

С 1 сентября режим экспорта частично смягчается для самих производителей. Им разрешат напрямую вывозить дизельное и судовое топливо, а также газойли без дополнительных разрешений. При этом общий запрет на вывоз бензина остаётся в силе до конца января.

Параллельно правительство утвердило механизм гарантированного обеспечения аграриев горючим до ноября. Крупные нефтяные компании подпишут соглашения с Минэнерго, Минсельхозом и региональными властями, чтобы закрыть потребности сельхозпроизводителей в период осенних полевых работ.

Ранее мы сообщали, что крупные сети АЗС в России начали отменять или смягчать ограничения на продажу топлива.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)