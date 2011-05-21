БМП из Афганистана и Чечни стала памятником в парке Боевого братства

На территории парка уже находятся несколько мемориальных объектов, включая памятник подвигу воинов 6-й роты 76-й Гвардейской Псковской дивизии ВДВ

Машина дважды получала серьёзные сквозные пробоины в бортовой броне, однако специалисты завода полностью восстановили корпус и ходовую часть. Перед установкой с боевой машины демонтировали всё штатное вооружение, а оставшиеся элементы привели в состояние, исключающее их боевое применение. Гусеницы заблокировали намертво сваркой, а все люки заварили, чтобы предотвратить проникновение внутрь посторонних.

Самым сложным этапом стала транспортировка и монтаж 10-тонного экспоната. Габариты БМП не соответствовали стандартному гражданскому тралу, поэтому доставка потребовала согласования специального маршрута. Затем машину аккуратно завели в парковую зону, избежав повреждений дорожек и зелёных насаждений, после чего краном водрузили на подготовленный бетонный постамент у входной группы.

Парк Боевого братства прошёл капитальное обновление в 2024 году в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Тогда здесь устроили дренажную систему, отремонтировали пешеходные дорожки и газоны, установили скамьи, кресла-качалки и урны, оборудовали зоны отдыха с навесами и шахматными столами, построили сцену с амфитеатром и несколько детских площадок. Озеленители высадили 14 тысяч многолетних цветов, а также более 200 деревьев (клёны, каштаны, яблони, боярышник, рябина) и 5 тысяч кустарников.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов напомнил о подвиге 6-й роты псковских десантников в 26-ю годовщину боя.

Фото: Смольный