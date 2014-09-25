МВД предупредило о мошенниках, просящих забрать посылку

В киберполиции дали совет по тому, как распознать мошенников от "ЦБ", "МВД" или других госструктур.

Россиянам рассказали о том, что если "специалист" Центрального банка страны просит забрать посылку и задекларировать чужие денежные средства, то речь идет о мошенническом сценарии. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские объяснили пользователям, что аферисты часто вербуют посыльных лиц под личиной сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений.

Если "специалист" Центрального Банка России просит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги - это мошенники, а вы соучастник преступления. Напоминаем: государственные организации никогда не предлагают внештатную работу гражданам, а также не просят оказать содействие в проведении "тайных" операций. сообщение от киберполиции

В МВД рассказали, для чего мошенники могут использовать профили-двойники.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России