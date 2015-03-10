В МВД рассказали, для чего мошенники могут использовать профили-двойники

В киберполиции сообщили о необходимости использовать настройки платформ для фильтрации комментариев и входящих сообщений.

На российской территории злоумышленники могут создавать профили-двойники пользователей в социальных сетях и мессенджерах. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские заметили,

Часто это могут быть сообщения от "фейк-босса" с просьбами следовать дальнейшем указаниям в рамках "тайных проверочных мероприятий" у вас в организации. сообщение от киберполиции

В МВД пояснили, что мошенники с помощью профилей-двойников могут рассылать сообщения родственникам и знакомым с просьбой о переводе денежных средств, создавать анкеты на сайтах знакомств с использованием чужих фотографий и данных для обмана, а также распространять в интернете фишинговые ссылки и зараженные файлы для получения доступа к устройствам телефонных контактов, размещать недостоверные сведения для подрыва репутации человека, получать сведения у коллег и родственников о личной жизни, корпоративной или другой чувствительной информации пользователя. Аферисты также могут рассылать спам и продвигать товары с нарушением правил торговых онлайн-площадок, искусственно завышать рейтинги и отзывы. Киберполиция рекомендует россиянам максимально ограничить публикацию личных данных в открытом доступе. В частности, речь идет о полной дате рождения, домашнем адресе, месте работы, нормах документов, данных о родственниках. Также важно избегать публикации элементов личной жизни. Кроме этого следует ограничить круг лиц, имеющих доступ к данным, фотографиям и списку друзей.

При обнаружении фейкового аккаунта необходимо незамедлительно направить жалобу в службу поддержки соответствующей платформы для его блокировки. сообщение от киберполиции

В МВД предупредили о мошенничестве с привлечением к уголовной ответственности.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России