В МВД предупредили о мошенничестве с привлечением к уголовной ответственности

Для реализации данной криминальной схемы злоумышленники присылают фиктивные документы.

В настоящее время на российской территории популярным приемом аферистов становятся фиктивные документы о привлечении к уголовной ответственности или уплате штрафов человеком по вымышленным причинам. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские заметили, что от имени сотрудников спецслужб мошенникам удалось обмануть 61-летнюю женщину.

Для убедительности - создали документ с требованием заплатить штраф 440 тысяч рублей за "разглашение данных предварительного расследования" и "незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. сообщение от киберполиции

В МВД рассказали о схеме мошенничества с трудоустройством за границей.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России