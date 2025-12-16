В МВД рассказали о схеме мошенничества с трудоустройством за границей

В киберполиции рассказали о проблемах с "переводом денег".

В России мошенники обманывают граждан и выманивают у них денежные средства, предлагая работу за границей. Соответствующие данные журналистам привели представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах. В своем Telegram-канале киберполицейские разместили сведения о том, что сейчас предложения с вакансиями остаются одним из популярных предлогов для кражи в интернете. Такая криминальная схема развивается постепенно. В этом случае аферисты не просят деньги сразу, а месяцами сопровождают жертву на каждом этапе "оформления" документации. В качестве примера в МВД уточнили, что один из московских менеджеров разместил резюме на сайте поиска работы, после чего получил сообщение в мессенджере от якобы представителя иностранной компании. Ему предложили вакансию на складе в Германии, а затем подключили к общению еще одного участника схемы. Этот человек представился специалистом по оформлению документов и визовой поддержке.

Далее мошенники начали пошагово сопровождать процесс: консультировали по сбору документов, рассказывали о процедуре получения визы и убеждали, что для трудоустройства необходимо открыть счет в европейском банке и подтвердить финансовую состоятельность. Для этого потерпевшему предложили зарегистрироваться на криптовалютной платформе и внести денежные средства. сообщение от киберполиции

После пополнения счета на сумму более 270 тысяч рублей злоумышленники сообщили жертве обмана о якобы возникшей блокировке и потребовали повторный платеж для разблокировки денежных средств. В полиции напомнили, что рабочая виза оформляется через консульство или визовый центр соответствующего государства на основании приглашения со стороны работодателя и официального пакета документов. А финансовые требования, если они предусмотрены законодательством конкретной страны, должны подтверждаться выписками из банковских счетов от заявителя, а не переводами денег на сторонние криптоплатформы.

МВД показало, как выглядит созданный мошенниками сайт Роскомнадзора.

Фото: Telegram / Вестник Киберполиции России