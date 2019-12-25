Петербурженка решила выгодно купить телефон и лишилась 70 тыс. рублей

В назначенный день смартфон не привезли, и продавец перестал выходить на связь.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили 30 июля в надзорном ведомстве.

В апреле 2024 года потерпевшая увидела в мессенджере объявление о "выгодном предложении на смартфон". В ходе разговора фигурант убедил женщину перевести ему 70 тыс. рублей. В назначенный день телефон не привезли, и продавец перестал выходить на связь. Канал магазина заблокировали.

Во время следствия обвиняемый возместил ущерб. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что под влиянием мошенников молодой человек попытался вскрыть сейф в квартире на улице Веденеева.

Фото: Piter.TV