В Петербурге на 37% сократилось число телефонных мошенничеств

Вместе с тем ущерб от таких преступлений по-прежнему исчисляется миллиардами рублей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь — июнь 2026 года зарегистрировали около 11 тыс. преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные на пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад" привел начальник 2-го отдела контрольно-методического управления Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Антон Горшков.

По его словам, в первой половине 2025 года было зафиксировано более 14 тыс. подобных преступлений. При этом объем похищенных средств также сократился. Если за первые 6 месяцев 2025 года мошенники завладели более чем 7,7 млрд руб., то за аналогичный период 2026 года ущерб составил около 6,3 млрд руб. Одновременно увеличивается число лиц, привлекаемых к ответственности по таким делам.

Наиболее распространенной схемой остается получение злоумышленниками данных для доступа к учетным записям на портале "Госуслуги". Антон Горшков отметил, что ежедневно правоохранители регистрируют 50–60 подобных преступлений, несмотря на уверенность многих граждан в том, что они способны распознать мошенников. Участники пресс-конференции подчеркнули, что ключевым способом борьбы с телефонным мошенничеством остается профилактика. По мнению специалистов, информировать необходимо не только пожилых людей, но и молодежь, которая все чаще становится жертвой злоумышленников.

Представитель "АТС Смольного" Евгений Прокопьев сообщил, что количество обращений в единую информационно-справочную службу 122 по вопросам телефонного мошенничества продолжает расти.

Мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.tv