Сборная России сохранит 35-е место в рейтинге ФИФА после завершения чемпионата мира

СМИ раскрыли изменения в рейтинговой таблице FIFA после проведенного чемпионата мира в 2026 году.

Национальная российская сборная останется на 35-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА, FIFA) после завершения чемпионата мира в 2026 году. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" после подсчетов. Известно, что у отечественной команды записано 1 529 очков. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года по настоящее время.

По итогам чемпионата мира сборную России обошла команда Парагвая (1 542), дошедшая до 1 / 8 финала. Однако российской команде удалось не опуститься в рейтинге за счет продемонстрированному итогу сборной Панамы (1 478). Команда так и не вышла из группового этапа мирового состязания. За чемпионат мира парагвайцы поднялись на семь строчек, а панамцы опустились на десять пунктов. В ближайшее время сборная Испании возглавит рейтинг ФИФА после победы на чемпионате мира в США.

Испания обыграла Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира.

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