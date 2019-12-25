Названы самые популярные страны у россиян в бархатный сезон

OneTwoTrip составил рейтинг наиболее востребованных иностранных направлений.

Самыми востребованными зарубежными направлениями для отдыха российских туристов в сентябре-октябре 2026 года стали Турция, Италия, Таиланд, Китай и Япония, рассказали журналистам информационного агентства "РИА Новости" в онлайн-сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Аналитики уточнили, что в осенний период на иностранные поездки приходится практически половина от всех отдельных бронирований путешественников. Уточняется, что средняя продолжительность такого отпуска за границей в 2026 году составляет 4,9 дня. Средняя стоимость одной ночи в местах размещения оценивается в 13 тысяч рублей.

Лидеры зарубежных направлений 2026 года: Турция, Италия, Таиланд, Китай, Япония. сообщение от OneTwoTrip

Эксперты добавили по результатам проанализированных сведений о бронированиях о том, что за границу россияне чаще всего ездят вдвоем. Также фиксируется тренд на укреплен ие поездок в компаниях. Таким образом доля поездок вчетвером выросла на два процентных пункта (до шести процентов), а компаний от пяти человек - на один процентный пункт (до уровня в два процента). Сейчас туристы как и раньше предпочитают останавливаться в отелях. Также в топ-три предпочтений попадают апартаменты и апарт-отели.

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