Роспотребнадзор Петербурга напомнил, как не заболеть во время отпуска

Специалисты ведомства рекомендуют придерживаться простых мер предосторожности во время поездок.

Смена климата, непривычная местная кухня и вода могут спровоцировать острое расстройство желудка, известное как диарея путешественника. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства рекомендуют придерживаться простых мер предосторожности во время поездок: употреблять исключительно бутилированную или предварительно прокипяченную воду, тщательно мыть руки перед едой и после посещения туалета, отдавать предпочтение блюдам, которые прошли достаточную термическую обработку, хорошо промывать фрукты и овощи под проточной водой либо полностью очищать их от кожуры.

Если избежать заболевания не удалось, главной задачей становится предотвращение обезвоживания организма. Для этого необходимо увеличить потребление жидкости, принимая её небольшими порциями, а при необходимости использовать специальные аптечные растворы для восполнения водно-солевого баланса.

В Роспотребнадзоре также призвали туристов не заниматься самолечением и не откладывать обращение к врачу. Помощь специалиста необходима при высокой температуре тела, появлении крови в стуле, выраженных признаках обезвоживания или если симптомы расстройства сохраняются на протяжении нескольких дней.

Ранее в Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом виде клещей.

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