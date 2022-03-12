В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом виде клещей

"Наноклещей", которые якобы начали атаковать россиян, не существует.

Информация о появлении в России "наноклещей", которую ранее опубликовали в СМИ, некорректна. Речь идет о молодых особях иксодовых клещей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзор.

В связи с распространением некорректного термина "наноклещи" в ведомстве отметили, что молодые особи иксодовых клещей из-за биологической потребности в питании отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер около 1–2 мм позволяет клещам долго оставаться незамеченными на теле.

В качестве мер профилактики россиянам рекомендовали носить закрытую одежду и использовать на прогулках средства, отпугивающие насекомых. При обнаружении на себя клеща необходимо отнести его в лабораторию на исследование.

По данным Telegram-канала Shot, в России этим летом участились случаи обращений к врачам после укусов клещей размером 1–2 миллиметра. Несмотря на микроскопические размеры, эти паразиты переносят клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие.

Ранее мы сообщали, что за семь дней в медучреждения Петербурга с укусами клещей обратились 1084 человека.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)