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Петербуржцы продолжают обращаться к врачам после укусов клещей
Сегодня, 17:46
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Петербуржцы продолжают обращаться к врачам после укусов клещей

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За семь дней в медучреждения обратились 1084 человека, среди пострадавших почти 20% составили дети.

С 9 по 15 июля в медицинские организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области после укусов клещей обратились 1084 человека. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

Большая часть обращений пришлась на Петербург — 70,2% от общего числа случаев. Еще 29,8% жителей обратились за медицинской помощью в Ленинградской области. Среди пострадавших около каждого пятого составили дети.

Большинство укусов произошло на территории Ленобласти — 77,9%. В Петербурге зафиксировали 11,1% случаев, еще 10,8% обращений были связаны с укусами в других регионах России, а 0,3% — за пределами страны.

В Северной столице больше всего случаев зарегистрировали в Курортном, Выборгском и Пушкинском районах. В Ленинградской области наиболее часто клещи кусали жителей Приозерского, Выборгского и Всеволожского районов.

Роспотребнадзор также сообщил о ходе вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки сделали более 91 тыс. жителей Петербурга и свыше 65 тыс. жителей Ленинградской области.

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор вновь проверил водоемы Петербурга и Ленобласти, купаться можно в трех. 

Фото: pxhere 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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