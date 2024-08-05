Клещи покусали 11 тыс. жителей Петербурга

Энцефалитом заразился 31 человек, еще у 150 выявили боррелиоз.

С начала года в Петербурге 11 тыс. человек обратились к медикам из-за клещей. Об этом сообщила 23 июля начальник отдела Роспотребнадзора Ирина Катаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Большая часть горожан пострадала в Ленинградской области. Энцефалитом заразился 31 человек, еще у 150 выявили боррелиоз. При этом с каждым годом на 10% растет охват вакцинации.

И, несмотря на запланированное количество, которое мы планируем вместе с нашим здравоохранением, более 70 тыс. населения было запланировано, мы привили уже 90. Ирина Катаева, начальник Роспотребнадзора по региону

Ранее мы рассказывали о том, что в Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом виде клещей. "Наноклещей", которые якобы начали атаковать граждан, не существует.

Фото: pxhere