Клещи покусали почти 1,5 тысячи жителей Петербурга и Ленобласти за неделю

Среди пострадавших почти каждый пятый — ребенок

За неделю с 16 по 22 июля за медицинской помощью после укусов клещей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обратились 1 451 человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, дети составили 19% от общего числа пострадавших. На жителей Петербурга пришлось около 10% всех зарегистрированных случаев.

Наиболее высокая активность клещей в пределах города зафиксирована в Курортном районе, где произошло 29,7% укусов. Далее следуют Выборгский район с показателем 20% и Московский район — 19,8%.

Параллельно продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. За отчетную неделю прививки сделали более 91 тысячи жителей Санкт-Петербурга и свыше 65 тысяч человек в Ленинградской области. Специалисты напоминают, что вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов защиты от опасной инфекции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Роспотребнадзоре ответили на сообщения о новом виде клещей. "Наноклещей", которые якобы начали атаковать граждан, не существует.

Фото: pxhere