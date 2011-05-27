Роспотребнадзор утвердил рекомендации по включению рыбы и морепродуктов в детское меню

Документ разработан с учетом последних достижений науки о питании и основан на результатах мониторинга фактического питания детей в российских регионах в рамках нацпроекта "Демография".

Роспотребнадзор утвердил на территории страны рекомендации "Методические подходы к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодежи" по включению рыбы и морепродуктов в детское меню. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы профильного ведомства. Специалисты отмечают, что нововведения вступят в силу с первого сентября 2026 года.

Методические рекомендации ориентированы не только на расширение ассортимента, но и на возрастную дифференциацию научно обоснованной пищевой ценности рационов за счет включения рыбы и морепродуктов. пресс-служба Роспотребнадзора

Теперь воспитанникам детских садов будет предлагаться обогащение рациона нежирными и среднежирными сортами рыбы с использованием таких способов приготовления, как запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда в России рекомендуется включать в меню малышей не реже двух раз в неделю. Для школьников и молодежи предлагаемый перечень таких блюд дополняется холодными блюдами, а также блюдами, в рецептуру которых входят морепродукты. Они могут находиться не только в первых и вторых блюдах, но также в гарнирах и салатах. Дополнительно известно, что в детском меню будут не только классические рыбные котлеты и супы, но и холодные рыбные закуски, оригинальные первые блюда, запеченные и тушеные блюда с овощами, гарниры и запеканки с морепродуктами. Эксперты уверены, что реализайия проекта на практике позволит внедрить в рацион граждан необходимые для здоровья нутриенты, а также сформирует у несовершеннолетних устойчивые привычки здорового питания и снизит риски алиментарно зависимых заболеваний.

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