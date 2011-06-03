История дедушки из Всеволожска набрала миллион просмотров за один день

За сутки 86-летнему дедушке из Ленобласти собрали на новый дом.

Более 2 млн руб. собрали за сутки на строительство дома 86-летнему Владимиру Ситникову из Всеволожска. Он более полугода жил в своих "Жигулях" после того, как 12 января его дом сгорел дотла. Пожар уничтожил и документы мужчины. Дети, живущие в Казахстане, помочь не смогли, пишет КП-Петербург.

Летом пенсионера нашли волонтёры благотворительного фонда "Добродомик". Они помогли восстановить паспорт, купили телефон и устроили его в пансионат. Сотрудники фонда организовали сбор на строительство дома. Целью были 2 млн руб. Президент фонда Александра Синяк рассказала, что нужную сумму удалось собрать за сутки. Сбор продолжается, так как это минимальная планка. Сам Владимир Иванович хочет маленький домик с кухонной и комнатой, на участке есть колодец. Видео с историей набрали миллион просмотров. Люди из разных регионов предлагали приютить дедушку, но окончательное решение остаётся за ним.

Фото: "Добродомик"