Пранкеры Вован и Лексус предложили создать антиколлцентры в РФ

Суть идеи прагматична: если аферисты находятся вне досягаемости российской юрисдикции, бить нужно по ресурсам и исполнителям.

Пранкеры Вован и Лексус на ПМЭФ предложили создать в России сеть антиколлцентров для борьбы с телефонным мошенничеством. На новость обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как считают авторы поста, суть идеи прагматична: если аферисты находятся вне досягаемости российской юрисдикции, бить нужно по ресурсам и исполнителям. Алексей Столяров (Лексус) рассказал, что за три года они провели в подобных беседах порядка 250 часов. Алгоритм простой: пранкеры имитируют испуг, ведут разговор до стадии передачи средств, после чего вместе с силовиками задерживают "дропов" — низовых курьеров. Лексус также заявил, что мошенники обходят серьезную защиту российской телеком-отрасли, так как являются частью большой коммерческой зарубежной системы. Поэтому параллельно растет и технологическая изощренность преступников.

Например, использование дипфейков с голосами знакомых и известных людей (Лексус на сессии показал фрагмент с подделкой голоса актера Павла Деревянко) показывает, что стандартные скрипты постепенно уступают место персонализированным атакам. Именно для масштабной борьбы с новыми типами аферам пранкеры и обратили внимание гостей ПМЭФ на идею антиколлцентров. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV