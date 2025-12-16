Эксперты прокомментировали исследование Центра социального проектирования "Платформа" и Национальной Медиа Группы "Эскизы будущего – 2"

Эксперты отмечают ряд проектов, которые уже сегодня формируют образ будущего России и выполняют роль "агентов будущего", связывая настоящее с долгосрочной перспективой.

На полях ПМЭФ обычно говорят о росте, инвестициях и технологических прорывах. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", параллельно с этим все заметнее другой, менее формальный разговор – о том, как вообще выглядит будущее.

Новое исследование Центра социального проектирования "Платформа" и Национальной Медиа Группы "Эскизы будущего – 2" подтверждает, что технологический прогресс уже делает сюжеты из области научной фантастики в повседневность, считают телеграмеры. Эксперты отмечают ряд проектов, которые уже сегодня формируют образ будущего России и выполняют роль "агентов будущего", связывая настоящее с долгосрочной перспективой. Среди них – образовательный центр "Сириус", цифровой двойник Петербурга, беспилотные грузовики КамАЗ, робот-ассистент "Грин" от Сбера, автономные научные лаборатории, эксперименты по выращиванию полупроводников в космосе (РАН/МКС) и робототехника в хирургии. Это подтверждают и респонденты – 67% опрошенных отмечают улучшение в сфере технологий и инноваций.

При этом, креативные индустрии становятся ключевым инструментом осмысления образа будущего. Они развивают субъектность, формируют навыки жизни в условиях неопределенности, позволяют заранее обсуждать этические дилеммы, создают чувство солидарности и общий эмоциональный опыт, а также задают язык для описания новых явлений. Кино, сериалы, игры и медиа в этой логике становятся пространством, где люди фактически "примеряют" завтрашний день: пробуют роли, наблюдают возможные сценарии и учатся действовать в ситуациях, которых еще не существует. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV