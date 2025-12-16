Лавров: Россия откроет посольства в четырех странах Африки

Они появятся в Гамбии, на Коморских островах, в Либерии и Того.

Россия откроет 4 новых посольства в Африке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Они появятся в Гамбии, на Коморских островах, в Либерии и Того. После их появления на континенте останется 4-5 стран, где еще нужно будет открыть диппредставительства. На новость обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению авторов поста, МИД работает методично: за последние 2-3 года были открыты или возобновили работу пять посольств в африканских странах, и на подходе еще три. Всего их уже 45 и на подходе еще четыре, то есть даже самые маленькие страны континента будут охвачены деятельностью российского МИД. А он – основа для всестороннего укрепления связей: от экономики и безопасности до поддержки друг друга в международных институциях.

Если приплюсовать к этому уже имеющееся сотрудничество с африканцами в сфере безопасности, контакты по саммиту Россия-Африка и недавние соглашения с КНР о сотрудничестве по проектам в Африке, то получится картина очень системной и разноплановой работы Москвы по возвращению России в Африку. Выглядит перспективно. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: МИД России