ЕС может разморозить потолок цен на российскую нефть: мнение экспертов

Авторы поста считают, что нынешний потолок цен настолько оторван от рыночных, что в принципе не может использоваться.

ЕС думает заморозить потолок цен на российскую нефть, пишет Bloomberg. Сейчас он установлен на уровне $44,1 за баррель, но корректируется раз в полгода по формуле "рыночная цена Urals минус 15%". Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", учитывая, что летние поездки европейцев подстегнут и без того высокий спрос на нефть, в ЕС боятся, что Россия могла бы получать порядка $65 за бочку.

Авторы поста считают, что нынешний потолок цен настолько оторван от рыночных, что в принципе не может использоваться. Urals продолжительное время продается выше $80 и для этого есть и теневой флот для перевозки, и покупатели. Поэтому оставят ли они его на уровне $44 или поднимут до $60, как некогда решила G7, не суть важно – возникший после блокады Ормуза дефицит нефти обеспечит торговлю по реальным ценам.

Учитывая, что главный потерпевший от ближневосточного конфликта — это Азия, и в той же Японии запасы нефти сейчас на историческом минимуме, то именно туда и пойдет главный поток российской нефти. А ЕС, со своими потолками нефти и спорадическими попытками пиратства, будет полной ложкой хлебать последствия энергокризиса. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere