Эксперты оценили реакцию Пескова на критику утильсбора со стороны Лукашенко

Заявление пресс-секретаря президента РФ позволяет предположить, что в отношении производств в ЕАЭС ставки сбора будут пересматриваться.

Реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на критику утильсбора со стороны Александра Лукашенко позволяет предположить, что в отношении производств в ЕАЭС ставки сбора будут пересматриваться, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отмечают, что, с одной стороны, Россия защищает свой рынок, и такой метод, как утильсбор, тут совершенно оправдан. С другой, страны ЕАЭС разворачивая у себя сборочные производства автомобилей явно рассчитывают на российский рынок, и какое-то взаимоустраивающее решение здесь нужно искать как в экономических, так и в политических целях: единый рынок будет полезен для всех.

Минпромторг предложил пересмотреть порядок расчета утильсбора для машин, импортируемых из ЕАЭС еще в начале года. На наш взгляд, в идеале отталкиваться нужно от уровня локализации в ЕАЭС, с тем, чтобы максимально стимулировать развитие местного производства. Как будет в реальности – увидим, но, судя по словам пресс-секретаря президента России, тема обсуждается. Telegram-канал "Мейстер"

