Посольство РФ в ЦАР готовит схемы эвакуации граждан на случай вспышки Эболы

Дипмиссии в Африке рассказали о готовности к принятию экстренных мер.

Посольство России в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) разрабатывает механизмы и уточняет списки для экстренной эвакуации граждан нашей страны на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующий комментарий журналистам из газеты "Известия" сделал посол Александр Бикантов. Таким образом отечественный дипломат прокомментировал прессе ситуацию со вспышками лихорадки Эбола в Африке.

Посольство России в ЦАР на постоянной основе разрабатывает и уточняет механизмы и списки для экстренной эвакуации граждан России на случай чрезвычайной ситуации, включая варианты приостановки авиасообщения между ЦАР и Россией. Александр Бикантов, посол РФ

В дипломатической миссии России в Кении добавили, что в случае негативного изменения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе принятия компетентными органами России соответствующих решений в отношении находящихся в стране российских граждан, местное посольство организует предусмотренные в подобных ситуациях мероприятия. Коллеги из Танзании, Руанды и Анголы констатировали, что введение таких мер пока что посольствами не рассматривается.

Глава Роспотребнадзора исключила возможность пандемии лихорадки Эбола.

Фото: pxhere.com