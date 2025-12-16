Умер известный иллюстратор сказок Станислав Ковалев

Иллюстратор сказок, заслуженный художник России Станислав Ковалев умер в 90 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пермском отделении Союза художников.

Там уточнили, что отпевание состоится в четверг, 4 июня, в 12:00 в Храме во имя святого апостола Андрея Первозванного в Перми. Похороны художника состоятся на Северном кладбище.

Ковалева многие читатели знают буквально с детства по его иллюстрациям к сказкам Александра Пушкина, Павла Бажова, Ганса Христиана Андерсена и "Русским народным сказкам".

Также он занимался оформлением многих общественно-политических изданий и поэтических сборников. Ковалев известен не только в России, но и в странах Европы и Азии. В 2005 году сказки с его иллюстрациями выпустили в Китае пятимиллионным тиражом. За всю свою творческую карьеру художник проиллюстрировал более 500 изданий.

Станислав Ковалев родился 30 сентября 1935 года в Уфе. После школы учился в Ленинградском художественном училище (ныне им. В. А. Серова). С 1971 года жил со своей семьей в Перми.

