Кристалина Георгиева сравнила ситуация с дефолтом с США с детской сказкой.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обратилась на пресс-конференции к американским властям и законодателям из Конгресса с просьбой не затягивать с решением проблемы возможного дефолта в США. Директор-распорчдитель МВФ уточнила, что от позиции доллара страны зависит вся глобальная экономическая система. Иностранный специалист пояснила, что национальный рынок казначейских обязательств США остается якорем доя стабильности мировой профильной структуры. Спикер пояснила, что если рынок США окажется поражен дефолтом, то экономику на международной арене ждут внешние угрозы. Обстановку Кристалина Георгиева сравнила со сказочной историей о Золушке. Она считает, что сейчас американские политики продолжают "тянуть до полуночи", хотя речь идет о решаемой проблеме.

Золушка должна покинуть бал ровно в полночь. Мы уже подошли к этому моменту, поэтому, прежде чем наша карета превратится в тыкву, не могли бы мы, пожалуйста, решить эту проблему? Мы сталкиваемся не просто с потерей туфельки. Кристалина Георгиева, шдава МВФ

МВФ заявил, что ситуация с госдолгом США может создать системные риски в мировой экономике.

Фото и видео: YouTube / Reuters