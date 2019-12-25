В МВФ заявили о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики

Сильвана Тенрейро указала на то, что работает негативный сценарий, а не базовый.

Рост стоимости заимствований и финансовых расходов на обслуживание государственного долга сокращает бюджетные резервы стран. При этом запас прочности мировой экономики близок к исчерпанию. Соответствующий комментарий публично сделала главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Сильвана Тенрейро в ходе проходящей на территории Бангкока осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Иностранка добавила, что ситуация в бюджетной сфере выступает одним из ключевых факторов, ограничивающих устойчивость экономики.

Предстоящая задача - перейти от простого реагирования на вызовы к восстановлению: необходимо вновь создать пространство для бюджетного маневра и укрепить устойчивость экономики со стороны предложения, тем самым повысив способность стран к обеспечению устойчивого роста. Сильвана Тенрейро, главный экономист МВФ

Она отметила, что проблема может привести к вытеснению критически важных затрат в других сферах, а также сокращению бюджетных резервов на случай внешних потрясений. Специалист рассказала, что в первой главе доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики изучается сценарий, при котором удорожание сырьевых товаров и опасения по поводу состояния государственных финансов приводят к пересмотру рисков по инфляционным ожиданиям и заимствованиям. Согласно прогнозу, темпы роста экономик в развитых и развивающихся государствах в 2027 году будут ниже на 50- или 60 базисных пункта, чем ранее говорилось в основном прогнозе.

МВФ ждет от Киева около $1 млрд до конца года при рекордном госдолге.

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