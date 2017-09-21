Полномочный представитель главы РФ объяснил, что наша страна никогда не отказывалась от диалога, даже с Западом.

Профильные российские министерства выступают против денонсации соглашений и договоров нашего государства с НАТО, Европейским союзом, Всемирной торговой организацией (ВТО) и Международным валютным фондом (МВФ), потому что эти документы все еще могут быть использованы как инструменты для диалога с международными структурами, включая страны коллективного Запада. Об этом в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" рассказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной думе Гарри Минх.

По партнерству с НАТО, участию России в ВТО или в международных финансовых организациях - МВФ, группе Всемирного банка профильные министерства выступают против денонсации нашего участия... "Те договоры, которые я назвал, - это все-таки инструмент для общения с другими государствами.. Гарри Минх, полномочный представитель президента РФ в Госдуме

Эксперт заметил, что Россия всегда ответственно подходит к исполнению своих обязательств по международным договорам, чего нельзя сказать о западных коллегах. В качестве одного из примеров он привел Минские соглашения. Речь идет о том, что политические лидеры, подписавшиеся под документом, сейчас не стесняются говорить о том, что не планировали выполнять взятые на себя обязательства. Гарри Минх заметил, что эти лица стремились накачать Украину вооружением для дальнейшего обострения конфликта с Россией.

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