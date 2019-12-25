Председатель ГД прокомментировал высказывание Николая Харитонова против Гарри Минха.

Вячеслав Володин ответил на жалобы КПРФ на полпреда президента. Председатель Госдумы России призвал коллег из коммунистической партии не жить обидами прошлого, а на будущее смотреть оптимистически. Ранее парламентарий Николай Харитонов в рамках пленарного заседания заявил, что Гарри Минх должен извиниться перед фракцией за предложение по сложение полномочий.

Гарри Владимирович представляет президента. Я не думаю, что президент рекомендует ему так себя вести. Наоборот: надо брать пример с президента тогда, когда в сложнейшей ситуации Владимир Владимирович ведет себя сдержанно Николай Харитонов, представитель КПРФ

В ответ на заявление депутата Вячеслав Володин ответил, что Харитонов обладает для парламентария мудростью и высокой политической культурой. Однако председатель ГД не может согласиться с тем, что Минх "пришел с улицы".

Все, что говорил Гарри Владимирович, он говорил в рамках дискуссии, обсуждения законопроекта. У нас не может здесь быть улицы с односторонним движением: депутат может говорить, а представитель президента, правительства в Госдуме должен только молчать и слушать то, что говорим мы. Это что такое? Это неправильно Вячеслав Володин, российский депутат

Володин добавил, что Гарри Минх говорил об ответственности, а также не называл конкретных фамилий.

Госдума ввела порядок прекращения полномочий судей за проступки.