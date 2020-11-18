Госдума ввела порядок прекращения полномочий судей за проступки

Документ также упраздняет региональные КС.

Госдума России ввела порядок прекращения полномочий судей за проступки. В третьем и заключительном чтении депутаты одобрили документ, закрепляющий развитие новых положений Конституции. Он вводит механизм прекращения полномочий судей Советом Федерации по представлению президента в срок до 14 дней.

Новые нормы будут касаться председателя КС, его заместителя и членов КС, а также представителей Верховного суда, включая председателей, заместителей; судей кассационных судов, апелляционных судов, военных судов, арбитражных судов, суда по правам интеллектуальной собственности. Полномочия судей данных инстанций могут быть прекращены в случае проступка, который порочит их честь и достоинство. Речь идет о соблюдении требования антикоррупционного законодательства, выходе судей из российского гражданства, нарушения запрета на хранение денежных средств в иностранных банках. Последняя мера также распространяется на супругов и детей судей.

Также законопроект упраздняет конституционные суды по регионам.

Госдума приняла заявление о недопустимости попыток переписывания истории и героизации нацизма.

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