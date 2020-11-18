Госдума приняла заявление о недопустимости попыток переписывания истории и героизации нацизма

Заявление приурочено к 75-летию со дня начала судебного процесса в Нюрнберге.

Госдума России приняла заявление о недопустимости попыток переписывания истории и героизации нацизма. Соответствующий документ члены нижней палаты парламента приняла на пленарном заседании 18 ноября. Заявление приурочено к 75-летию со дня начала Нюрнбергского судебного процесса над военными преступниками.

Депутаты считают недопустимой героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма заявление депутатов Госдумы России

Парламент также считает, что недопустимо переименовывать улицы в честь тех, кто боролся на стороне гитлеровской коалиции и совершал преступления против человечности в целях героизации нацизма. Госдума заявила о неприемлемости попыток искажения и пересмотров итогов Второй мировой войны, а также разрушения или осквернения памятников в честь героев-освободителей.

Комитет Госдумы одобрил проект о самостоятельной продаже должниками залогового имущества.

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