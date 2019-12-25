Комитет Госдумы одобрил проект о самостоятельной продаже должниками залогового имущества

Инициатива поступила от Ирины Яровой.

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил проект о самостоятельной продаже должниками залогового имущества. Ранее документ был инициирован вице-спикером ГД Ириной Яровой. Парламентарии нижней палаты рекомендовали в первом чтении принять проект. Он должен дать возможность гражданам самостоятельно продавать по максимально выгодной стоимости имущество, находящееся в залоге у банковской организации.

Гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион, на практике это имущество продается по низкой цене Ирина Яровая, депутат

По словам автора проекта, инициатива направлена на формирование понятной правовой процедуры. Она необходима в том случае, если гражданин хочет отказаться от исполнения обязательств по договору. В этом случае ему придется обратиться в банк с заявлением, затем банк дает ему разрешение на самостоятельную реализацию имущества в срок до полугода. При этом эксперты установят "минимальную стоимость, по которой данное имущество может быть продано, чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином".

При самостоятельной продаже имущества гражданин получает возможность на получение средств сверх суммы долга. Это позволит ему компенсировать понесенные затраты.

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Фото: Piter.tv