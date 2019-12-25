"Коммерсантъ": правительство может отсрочить исполнение норм закона Яровой

Также операторов могут освободить от обязанности хранить данные с видеосервисов.

Газета "Коммерсантъ" сообщает, что правительство может отсрочить исполнение некоторых норм в рамках "закона Яровой". Проект соответствующих поручений накануне разработали в Минкомсвязи по рекомендациям комиссии по связям и IT Российского союза промышленников и предпринимателей.

Предлагается отсрочить выполнение требований о расширении пространства на 15% для хранения данных пользователей. Также операторов могут освободить от обязанности хранить данные с видеосервисов, так как их трафик значительно вырос в период пандемии коронавируса. Это избавит операторов от дополнительных расходов, что поддержит их в нынешний кризис.

Также предлагается в три раза снизить плату за использование частот до конца 2020 и отсрочить уплату налогов для тех операторов, которые модернизируют сети для расширения пространства хранения данных.

Ранее мы рассказывали, что тарифы на связь в России могут вырасти на 20%.