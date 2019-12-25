В органах нашли следы коронавируса спустя почти три года после COVID-19

Вирусные компоненты обнаружили в нескольких типах клеток, включая макрофаги, отвечающие за уничтожение чужеродных агентов, и эндотелий - внутреннюю выстилку кровеносных сосудов.

Ученые из Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов SARS-CoV-2 в тканях внутренних органов. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы высшего учебного заведения. Специалисты пояснили журналистам, что в легких одного из пациентов следы коронавируса обнаружены спустя 35 месяцев после перенесенной болезни.

Исследователи обнаружили РНК (рибонуклеиновая кислота - прим. ТАСС) и белки коронавируса в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции. сообщение пресс-службы Сеченовского университета

Специалисты изучили ткани, полученные во время операций и вскрытий. С помощью метода ПЦР и иммуногистохимического анализа они выявили РНК коронавируса, а также его Spike-протеин и нуклеокапсидный белок. такие результаты указывают на то, что длительное сохранение вирусных компонентов может являться одной из причин постковидного синдрома у человека наряду с аутоиммунными реакциями организма. Вирусные компоненты в макрофагах и эндотелиях способствуют хроническому воспалению, повреждению сосудов и недостаточному кровоснабжению тканей у пациента.

Среди выявленных поражений легких ученые заметили хроническую обструктивную болезнь, интерстициальные пневмонии и выраженный фиброз. У одной из пациенток после повторного заражения коронавирусом развился легочный альвеолярный протеиноз. После лечения эта женщина выздоровела.

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Фото: Piter.tv