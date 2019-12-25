Онищенко допустил присутствие в РФ нового варианта коронавируса PJ.2.1

В РАН объяснили, что не стоит переживать из-за штамма коронавируса.

Коронавирусная инфекция со штаммом PJ.2.1 нового варианта уже может присутствовать на российской территории, однако серьезных поводов для беспокойства из-за его возможного распространения у специалистов нет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС".

Я не исключаю, что он уже у нас есть. И в этом не вижу никакой трагедии. Геннадий Онищенко, эксперт

Ранее пресс-служба Роспотребнадзор уведомил граждан о том, что среди зарегистрированных случаев заражения вариантом коронавируса PJ.2.1 в России нет. Эксперты мониторят эпидемиологическую ситуацию по стране. По данным профильного ведомства, новый вариант COVID-19 теоретически может обладать повышенной заразностью. При этом более тяжелого течения заболевания у пациентов сейчас не фиксируется.

Онищенко: проведение вакцинации от гриппа необходимо ускорить.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня