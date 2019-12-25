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Онищенко: проведение вакцинации от гриппа необходимо ускорить
Сегодня, 11:53
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Онищенко: проведение вакцинации от гриппа необходимо ускорить

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Академик РАН рассказал, что скоро страна столкнется с массовым распространением ОРВИ.

Прививочную кампанию против гриппа на российской территории необходимо проводить более организованно и ускоренными темпами из-за близкого массового периода ОРВИ. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства  "ТАСС". 

Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить вакцинацию.

Геннадий Онищенко, эксперт 

Согласно данным от Роспотребнадзора, к 13 октября 2026 года по стране от гриппа привились более 19,3 миллионов человек.

Онищенко допустил завоз Эболы в Россию из-за ситуации в ДР Конго.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня

Теги: бесплатная вакцинация, вирус гриппа, геннадий онищенко, грипп
Категории: Здоровье, Общество, Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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