Академик РАН рассказал, что скоро страна столкнется с массовым распространением ОРВИ.

Прививочную кампанию против гриппа на российской территории необходимо проводить более организованно и ускоренными темпами из-за близкого массового периода ОРВИ. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства "ТАСС".

Сейчас начнется резкое похолодание, значит, люди будут болеть, и вопрос вакцинации будет затруднен. Поэтому надо более организованно и ускоренно проводить вакцинацию. Геннадий Онищенко, эксперт

Согласно данным от Роспотребнадзора, к 13 октября 2026 года по стране от гриппа привились более 19,3 миллионов человек.

Онищенко допустил завоз Эболы в Россию из-за ситуации в ДР Конго.

Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня