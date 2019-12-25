Распространение вирусов связано с возвращением детей в школы.

Прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается на российской территории. Соответствующими статистическими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве пояснили, что ситуация обусловлена возобновлением учебы детьми после завершения школьных каникул.

Заболеваемость респираторными инфекциями соответствует сезонным уровням, при этом по итогам последней недели отмечается прирост заболеваемости ОРВИ и гриппом, что обусловлено возобновлением очного учебного процесса. пресс-служба Роспотребнадзора

Специалисты указали, что согласно результатам вирусологического мониторинга, среди циркулирующих респираторных вирусов в стране на данный момент преобладают вирусы негриппозной этиологии - 79,5 процентов. Из них риновирусы составляют 32,1 процент, парагрипп - 16,2 процента, а также вирусы гриппа - 20,3 процентов. Роспотребнадзор обнаружил штаммы А (H1N1) - свиной грипп, A(H3N2) - гонконгский грипп, а также гриппы B и C.

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Фото: Piter.tv