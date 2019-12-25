Роспотребнадзор рассказал, как распознать диабет и снизить риски осложнений

В Петербурге напомнили о первых признаках сахарного диабета и правилах питания.

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Дата приурочена ко дню рождения Фредерика Бантинга, одного из первооткрывателей инсулина. Символом акции стал синий круг, который олицетворяет единство пациентов и медицинского сообщества. Основная цель памятной даты — привлечь внимание к профилактике заболевания и его своевременной диагностике. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области.

Сахарный диабет — хроническое заболевание, при котором повышается концентрация глюкозы в крови. Это происходит из-за недостаточной выработки инсулина или нарушения реакции организма на этот гормон. Первый тип чаще выявляют у детей и подростков, второй — преимущественно у людей старше 40 лет.

Среди возможных признаков заболевания специалисты называют постоянную жажду, учащенное мочеиспускание и усиление аппетита. Также насторожить должны необъяснимая потеря веса, продолжительная усталость, ухудшение зрения, медленное заживление ран и частые инфекции.

Вероятность развития диабета повышена у людей с наследственной предрасположенностью, избыточной массой тела, низкой физической активностью, повышенным артериальным давлением и высоким уровнем холестерина.

Важную роль в контроле заболевания играет питание. Рацион должен быть сбалансированным и учитывать индивидуальные потребности человека. В частности, рекомендуется отдавать предпочтение сложным углеводам, содержащимся в крупах и корнеплодах, ограничивать сладости и контролировать количество жиров. Растительные жиры предпочтительнее животных, а продукты с пищевыми волокнами помогают замедлять усвоение глюкозы.

Взрослым рекомендуется получать достаточное количество клетчатки — до 40 г в сутки. При этом потребность в белках, жирах, углеводах и отдельных микроэлементах зависит от состояния здоровья и особенностей организма. Подбирать рацион и решать вопрос о приеме витаминов или сахарозаменителей следует вместе с врачом.

При диабете второго типа снижение избыточной массы тела может улучшить показатели глюкозы и уменьшить выраженность симптомов. Дополнительное значение имеет регулярная физическая активность: она повышает чувствительность организма к инсулину и помогает контролировать вес.

При появлении возможных признаков диабета необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. Это касается как взрослых, так и детей.

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Фото: Piter.TV