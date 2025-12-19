Петербургский хирург назвал острый панкреатит катастрофой для организма

Врач из НИИ Джанелидзе предупредил об опасности боли при панкреатите.

Хирург НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Евгений Батиг сравнил развитие острого панкреатита с аварией на Чернобыльской АЭС и объяснил, почему это состояние представляет прямую угрозу жизни. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Евгений Батиг, возглавляющий хирургическое отделение института, пояснил, что острый панкреатит принципиально отличается от хронического заболевания. По его словам, речь идет о внезапно развивающейся тяжелой патологии, которая может возникнуть на фоне полного внешнего благополучия.

Врач отметил, что запуск заболевания чаще всего связан с употреблением алкоголя, жирной пищи или наличием желчнокаменной болезни. Он сравнил происходящее в организме с техногенной катастрофой, подчеркнув, что опасность заключается не только в поражении поджелудочной железы, но и в распространении агрессивных ферментов на окружающие ткани, формируя своеобразную "зону отчуждения".

Хирург назвал алкоголь основным фактором риска и отдельно указал на опасность слабоалкогольных коктейлей, в составе которых присутствуют химические добавки. По его наблюдениям, количество пациентов с острым панкреатитом заметно увеличивается после праздничных периодов.

Евгений Батиг сообщил, что при острой боли в животе, которая не проходит в течение тридцати минут после приема но-шпы, необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Он подчеркнул, что прием других обезболивающих препаратов недопустим, так как они "смажут клиническую картину и затруднят постановку диагноза".

