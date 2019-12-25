По словам эксперта, люди бездумно следуют рекомендациям о том, сколько воды пить в течение дня.

Врач и телеведущий Александр Мясников предостерег от чрезмерного употребления воды. Об этом он заявил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

По словам эксперта, люди бездумно следуют рекомендациям о том, сколько воды пить в течение дня. Он подчеркнул, что многие известные люди советуют пить воду в большом количестве.

Мясников отметил, что если человек выпьет три литра воды, то в его организме существенно снизится концентрация соли. Из-за этого могут возникнуть неприятные симптомы. К ним врач отнес судороги, головную боль и усталость.

Мозгов-то у вас тоже нет. Я имею в виду, в каком плане: вам говорят пить воду, вы пьете. Да вы еще пьете не два литра, а с запасом. Александр Мясников, врач

