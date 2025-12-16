В Тульской области из-за атаки БПЛА погибли три человека

Дмитрий Миляев рассказал о последствиях атаки БПЛА ВСУ на российский регион.

Украинские беспилотники в ночь на 15 июня атаковали жилой сектор Тулы. Соответствующими сведениями с подписчиками в социальных сетях поделился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Российский чиновник пояснил, что жертвами трагедии, по предварительным данным, стали три местных жителя. Еще трое получили ранения. В числе пострадавших значится годовалый ребенок. Местные власти уточнили, что на территории поселков Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Дмитрий Миляев, глава Тульской области

Губернатор региона отметил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают оперативные службы и представители администрации, в областном правительстве развернута работа оперативного штаба.

В Туле в ДТП с трамваем погибли четыре человека.

Фото: Макс, Telegram / Дмитрий Миляев