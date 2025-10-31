Также сообщается о 20 пассажирах, которые получили травмы разной степени тяжести.

В Туле в ДТП с трамваем погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 31 октября на Пролетарском мосту. Поступило сообщение о столкновении трамвая, двух пассажирских микроавтобусов и двух автомобилей. На место происшествия прибыли 12 бригад скорой помощи.

В результате ДТП погибли четыре человека. Также сообщается о 20 пассажирах, которые получили травмы разной степени тяжести. По словам Миляева, детей среди погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, представители правительства Тульской области и администрации Тулы. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту аварии.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области в ДТП погибли три человека.

Видео: ВКонтакте / Тульская Госавтоинспекция