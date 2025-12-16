Петербургским подросткам вручили главный документ вместе с наградами за спасение жизней

Губернатор Александр Беглов отметил, что настоящий патриотизм проявляется в поступках.

В Таврическом саду Санкт-Петербурга состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. В ходе торжественной церемонии 18 юным жителям города вручили первые паспорта. Также были награждены лауреаты Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце".

Сегодня в жизни юных петербуржцев начинается новая глава. Паспорт даёт права, но вместе с ними приходит и ответственность – перед семьёй, перед городом и страной. Петербург всегда был городом дела, здесь ценят знания, труд, честность и умение помогать. Именно такие качества нужны России сегодня. А настоящий патриотизм – это поступки. Лауреаты "Горячего сердца" доказали это делом. Мы гордимся их мужеством, добротой и ответственностью. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Вручение паспортов прошло в рамках всероссийской программы "Мы – граждане России!", цель которой – помочь подросткам осознать себя гражданами великой страны, понять свои права и обязанности. Проект "Горячее сердце", реализуемый Фондом социально-культурных инициатив, отмечает особые поступки детей и молодёжи, проявивших мужество, бескорыстную помощь и силу духа.

Трое юных петербуржцев удостоены нагрудных знаков, дипломов и удостоверений:

18-летняя Юлия спасла семью, когда ночью на чердаке прорвало трубу. Она отключила электроприборы, вызвала экстренные службы и вынесла на руках трёхлетнюю сестрёнку.

Восьмиклассник Савелий из Петергофа спас жизнь трёхлетнему ребёнку, который подавился шариком. Юноша прижимал шарик к стенке гортани, позволяя малышу дышать, пока не прибыли врачи, а по пути в больницу самостоятельно извлёк его.

18-летний Андрей вступился за женщину, которой угрожал вооружённый ножом преступник. Юноша был ранен, но сумел остановить злоумышленника, которого задержала полиция.

Ранее Piter.TV сообщал, что студенты Петербурга взяли десять наград на "Российской студенческой весне".

Фото: Смольный