Студенты Петербурга взяли десять наград на "Российской студенческой весне"

В конкурсе участвовали 28 человек из пяти колледжей.

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургских студентов с успешным выступлением на всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", который завершился в Хабаровске в День России. По словам главы города, десять наград — яркое подтверждение таланта и устремлённости петербургской молодёжи.

Честь Северной столицы защищали 28 студентов из пяти колледжей. Они соревновались в семи творческих направлениях: вокальном, инструментальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, моде и региональной программе. В итоге петербуржцы завоевали пять первых мест, три вторых, одно третье и получили специальный приз.

Участники делегации также посещали мастер-классы известных деятелей культуры. Фестиваль объединил более полутора тысяч конкурсантов из 70 регионов и проводился в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Беглов отметил, что город продолжит создавать все условия для раскрытия и развития молодых дарований.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов напомнил об освящении Исаакиевского собора 168 лет назад.

Фото: Смольный