Смольный почтил память экс-главы Ленгорисполкома Ходырева

Глава города также подчеркнул вклад Ходырева в сохранение исторической памяти.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в церемонии памяти почетного гражданина города, бывшего председателя Ленгорисполкома Владимира Ходырева. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На Богословском кладбище глава города возложил цветы к могиле Ходырева. Также в его память была совершена заупокойная лития.

По словам Беглова, Владимир Ходырев был выдающимся руководителем, которого отличали стратегическое мышление, новаторский подход и внимание к потребностям жителей города. Губернатор отметил, что интересы петербуржцев всегда оставались для него главным приоритетом.

При его участии возобновил работу Музей обороны и блокады Ленинграда, а также был учрежден памятный знак "Жителю блокадного Ленинграда".

Акция "Свеча памяти" на Дворцовой: петербуржцы зажгли 120 тыс. свечей в память о начале войны.

Фото: Piter.tv