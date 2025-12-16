Подросток на квадроцикле попал в ДТП в деревне Аннолово

Юноша получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем в деревне Аннолово Тосненского района 12-летний водитель квадроцикла RATO ATV, двигаясь от автодороги "Павловск — Косые Мосты" в сторону Ореховой улицы, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.TV: в деревне Усть-Шомушка произошло массовое ДТП. По предварительным данным, дорогу не поделили машины Volkswagen, Ford и УАЗ.

Видео: пресс-служба МВД России