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Подросток на квадроцикле попал в ДТП в деревне Аннолово

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Юноша получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем в деревне Аннолово Тосненского района 12-летний водитель квадроцикла RATO ATV, двигаясь от автодороги "Павловск — Косые Мосты" в сторону Ореховой улицы, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. 

Подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП. 

Ранее на Piter.TV: в деревне Усть-Шомушка произошло массовое ДТП. По предварительным данным, дорогу не поделили машины Volkswagen, Ford и УАЗ.

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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